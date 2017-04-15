Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали 12 нарушений, российская сторона подтвердила только 2 случая, остальные 10 — не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (восемь), Хама (три), Латакия (два) и Деръа (одно)", — говорится в бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

При этом турецкая сторона, по данным Центра, зафиксировала 12 нарушений в провинциях Дамаск (шесть), Алеппо (два), Хама (два), Идлиб (одно) и Деръа (одно). Отмечается, что российской частью представительства подтверждено два случая нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 10 – не подтверждаются.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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