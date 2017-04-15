Источник: боевики не пускают раненых в Алеппо в зону контроля армии Сирии

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики вооруженных бандформирований в районе Рашидин под Алеппо запрещают вывозить раненых в результате теракта граждан на территорию, контролируемую сирийской армией, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

Ранее стало известно, что в контролируемом террористами районе Рашидин под Алеппо, где стоят автобусы с эвакуированными жителями Фуа и Кефрая подорвал себя смертник на машине.

"Террористы не дают людям бежать с их территорию в сторону Алеппо и не дают вывозить раненых жителей Фуа и Кефрая", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что количество погибших в результате теракта на автобусной остановке в Рашидин превысило 70 человек, более 130 граждан ранены.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент заблокированы в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, которых должны были доставить в город Алеппо.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 — дети.

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