Источник: число жертв теракта в Алеппо возросло до 70 человек

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Количество жертв в результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

"Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах.

Машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент заблокированна в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, которых должны были доставить в город Алеппо.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>