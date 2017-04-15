В результате теракта в Алеппо погибли более 20 мирных граждан

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо стали 22 человека, около 50 человек получили ранения, сообщает сирийский госканал "Аль-Ихбария".

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, которых должны были доставить в город Алеппо.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

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