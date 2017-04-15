Источник: взрыв на стоянке автобусов в Алеппо устроил террорист-смертник

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Мощный взрыв в районе Рашидин на месте стоянки автобусов с эвакуированными жителями из Фуа и Кефрая произошел в результате подрыва смертника в машине, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

Ранее стало известно о теракте в районе Рашидин на месте куда привезли жителей из шиитских поселений Фуа и Кефрая в процессе эвакуации.

"В Рашидин возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине. Есть погибшие и раненые",- рассказал собеседник агентства.

Точное количество погибших уточняется.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент находится заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, о предоставлении боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) автобусы и безопасного пути для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений, которых должны были доставить в город Алеппо.

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