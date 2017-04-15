Съемки первого российско-сирийского фильма могут начаться в конце года

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Съемки первого российско-сирийского фильма "Пальмира" планируется начать в конце 2017 года, сообщает пресс-служба Минкультуры со ссылкой на режиссера и сценариста проекта Ивана Болотникова.

Ранее в ведомстве сообщили, что российская компания "Пролайн-медиа" и сирийская Shaghaf подпишут соглашение о создании совместного художественного фильма "Пальмира" 17 апреля.

"Этой осенью планируется приступить к подготовительному этапу, а сами съемки начать в конце 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на режиссера.

По словам Болотникова, проект является международным, и помимо России и Сирии в нем предполагается участие Ливана, Франции и ряда других государств.

Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию. Не думая о последствиях, он бросается их спасать.

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