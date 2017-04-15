В Алеппо прогремел взрыв рядом с автобусами с эвакуированными жителями

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, сообщило государственное сирийское ТВ.

Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.

"Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — сообщил сирийский государственный новостной канал "Ихбария".

Число пострадавших при взрыве канал пока не уточняет. По версии телеканала "Аль-Джазира", общее число погибших и пострадавших может исчисляться десятками.

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