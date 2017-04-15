Сирийская армия отбила у ИГ* часть территории к югу от авиабазы Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР выбили террористов группировки "Исламское государство"* с территорий к югу от базы ВВС Сирии в Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия вернула контроль над территорией Фарадж к югу от аэродрома. Также ликвидировано некоторое количество боевиков ИГ* в районе кладбища и в квартале Аль-Ирфи", — сказал собеседник агентства.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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