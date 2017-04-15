РФ удивлена долгим молчанием заявившего о химоружии сирийского экс-генерала

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве недоумевают, почему сирийский генерал, заявивший о якобы оставшемся в Сирии химоружии, долго скрывал эту информацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я видел сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что убежал он в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность, которая была поддержана в Гааге и Нью-Йорке, о химическом разоружении Сирии в соответствии с ее присоединением к конвенции о запрещении химического оружия", — сказал он.

По словам Лаврова, "на основе этой договоренности уже в 2014 году ОЗХО получила от сирийского правительства данные о запасах химического оружия, верифицировала их в том же 2014 году".

Глава МИД РФ отметил, "общий объем химических веществ, подлежавших уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тысячи тонн, тогда как генерал вчера заявил, что всего химического оружия было 2 тысячи тонн".

"Поскольку цифра в 1,3 тысячи тонн была объявлена открыто, у меня вызывает вопрос, почему генерал, если он знал про две тысячи тонн, три года молчал. 700 тонн — немаленькая цифра, ее в пробирку из-под белого порошка не спрячешь", — сказал он.

Лавров отметил, что "любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом".

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