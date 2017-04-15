Лавров: эксперты должны иметь полный доступ на место инцидента в Идлибе

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Москва считает, что расширенная миссия Организации по запрещения химического оружия (ОЗХО) и независимых экспертов должна иметь полный доступ на место инцидента в Идлибе и на авиабазу Шайрат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль-Тани.

"Задним числом объявили, что несколько дней назад каким-то образом взяли пробы в месте инцидента, доставили их в лабораторию, которая, как я понимаю, не сертифицирована самой ОЗХО. Непонятно, почему такие достаточно неловкие действия предпринимаются. Считаем, что такая группа экспертов должна иметь полный доступ как на аэродром, который контролируется правительством, так и на место инцидента, которое контролируется вооруженной оппозицией", — сказал он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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