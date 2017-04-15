Катар согласен с Россией в необходимости расследования инцидента в Идлибе

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Катар согласен с Россией в необходимости проведения тщательного расследования химической атаки в Сирии, заявил глава МИД Катара Мохаммед Рахман Аль Тани.

"Мы договорились с российской стороной о том, что очень важно провести независимое и объективное расследование", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Мохаммеда Рахмана Аль Тани, "необходимо привести к ответу тех, кто причастен к этому преступлению". "Поэтому мы поддержим все усилия, направленные на это", — отметил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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