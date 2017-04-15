Турция уверяет, что оппозиция Сирии будет участвовать во встрече в Астане

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. РФ получает сигналы от Турции о том, что представители сирийской вооруженной оппозиции готовятся принять участие в следующем раунде переговоров в Астане, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сигналы, которые мы получаем непосредственно от вооруженной оппозиции, подтверждают, что то они готовятся к этому раунду. В том, что они будут там участвовать, нас заверяют и турецкие коллеги, которые с ними также работают напрямую", — сказал Лавров.

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