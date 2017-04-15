Лавров: после удара США создалась угроза для мирного урегулирования в Сирии

© РИА Новости. Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк СМИ: сирийский экс-генерал обвинил Асада в утаивании сотен тонн химоружия После инцидента под Идлибом и удара США по сирийской авиабазе создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

"В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акцией США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил", — сказал он.

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