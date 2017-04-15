Дамаск направил в ОЗХО официальное приглашение экспертам посетить Идлиб

© РИА Новости. Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк СМИ: сирийский экс-генерал обвинил Асада в утаивании сотен тонн химоружия Правительство Сирии уже пригласило из штаб-квартиры ОЗХО экспертов для расследования инцидента в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Рахманом Аль Тани.

"Правительство официально пригласило уже экспертов, направив в организацию в Гааге соответствующее приглашение", — сказала Лавров.

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