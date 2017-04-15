Россия и Катар убеждены в необходимости скорейшего урегулирования в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Катар едины в том, что необходимо обеспечить полное прекращение огня в Сирии и как можно скорее достичь политическое урегулирование ситуации в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва выступает "исключительно за мирное урегулирование" всех кризисов в регионе Ближнего Востока, в том числе в Сирии.

"Наша общая позиция — необходимость обеспечения полного всеобъемлющего прекращения огня между правительством и вооружённой оппозицией, продолжение антитеррористической борьбы с ИГ* и "Нусрой"*, а также ускорение поиска политического решения этого кризиса", — сказал российский министр после переговоров со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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