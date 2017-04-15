Британия и Франция призвали СБ ООН к единству по сирийскому вопросу

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Борис Джонсон и Жан-Марк Эйро написали статью для Guardian, в которой изложили свое видение шагов, которые нужно предпринять для разрешения сирийского кризиса, в частности ввести международное наблюдение за обеспечением прекращения огня и с новыми силами взяться за политический процесс. Они также призвали СБ ООН к единству.

Они обвинили сирийские власти в применении химического оружия в Хан-Шейхуне (в провинции Идлиб), а Россию — в блокировании их резолюций по Сирии в СБ ООН и в том, что вместе с Ираном она якобы помогает властям Сирии скрывать применение химического оружия. Заявления о том, что в ходе инцидента был нанесен удар по запасам химического оружия, принадлежащим боевикам, два министра считают не соответствующими фактам. Они также выразили сомнение в том, что сирийские власти полностью уничтожили собственные запасы химоружия в рамках соглашения 2013 года с ОЗХО.

"Мы полностью поддерживаем расследование произошедшего в Хан-Шейхуне, но у ООН есть моральный долг – поддержать запрет на применение химического оружия и обеспечить его неприменение в будущем… Нам следует поддерживать строгий запрет химического оружия. Нам следует обеспечить привлечение виновных в химической атаке к ответственности. Это критически важно для международных мира и безопасности", — говорится в статье.

"От имени международного сообщества миссия ОЗХО по установлению фактов займется расследованием этой атаки. Совместный механизм по расследованию, независимая структура ООН и ОЗХО, определит ответственных. Мы верим в этот процесс и полностью поддерживаем его", — написали Эйро и Джонсон.

Они также призвали Совет Безопасности ООН занять единую позицию по сирийскому кризису.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Слезы, объятия и коробки с вещами – мирные жители из Идлиба прибыли в Латакию

"Совет Безопасности разделен и неспособен положить конец их (сирийцев) страданиям. Мы должны вернуть свое единство. Мы должны взяться за разрешение этого ужасного кризиса, который подрывает основы человечности", — пишут министры.

"Начать следует с прекращения огня. Нужно укрепить его, вести международное наблюдение и обеспечивать исполнение. Это позволит быть уверенными, что подобных атак не повторится. Одновременно нам нужно с новыми силами взяться за политический процесс, с вовлечением ключевых игроков, чтобы в итоге реализовать процесс перехода, предусмотренный резолюцией 2254, — перехода от убийств к региональной стабильности", — говорится в статье.

Именно такая стабильность необходима в долгосрочной перспективе для победы над терроризмом, заключили министры.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

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