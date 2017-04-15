Британия и Франция призвали СБ ООН к единству по сирийскому вопросу

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Борис Джонсон и Жан-Марк Эйро написали статью для Guardian, в которой изложили свое видение шагов, которые нужно предпринять для разрешения сирийского кризиса, в частности ввести международное наблюдение за обеспечением прекращения огня и с новыми силами взяться за политический процесс. Они также призвали СБ ООН к единству.
"Мы полностью поддерживаем расследование произошедшего в Хан-Шейхуне, но у ООН есть моральный долг – поддержать запрет на применение химического оружия и обеспечить его неприменение в будущем… Нам следует поддерживать строгий запрет химического оружия. Нам следует обеспечить привлечение виновных в химической атаке к ответственности. Это критически важно для международных мира и безопасности", — говорится в статье.
Они также призвали Совет Безопасности ООН занять единую позицию по сирийскому кризису.
"Совет Безопасности разделен и неспособен положить конец их (сирийцев) страданиям. Мы должны вернуть свое единство. Мы должны взяться за разрешение этого ужасного кризиса, который подрывает основы человечности", — пишут министры.
"Начать следует с прекращения огня. Нужно укрепить его, вести международное наблюдение и обеспечивать исполнение. Это позволит быть уверенными, что подобных атак не повторится. Одновременно нам нужно с новыми силами взяться за политический процесс, с вовлечением ключевых игроков, чтобы в итоге реализовать процесс перехода, предусмотренный резолюцией 2254, — перехода от убийств к региональной стабильности", — говорится в статье.
Именно такая стабильность необходима в долгосрочной перспективе для победы над терроризмом, заключили министры.
По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб.
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