СМИ: сирийский экс-генерал обвинил Асада в утаивании сотен тонн химоружия

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет о том, что дезертировавший в 2013 году из сирийской армии генерал Захер ас-Сакат утверждает, что сирийские власти скрыли от ОЗХО несколько сотен тонн химического оружия, при этом никаких доказательств он не представил, а в Сирии не был более трех лет.

В МИД России ранее уже заявляли, что обвинения западных стран в том, что Сирия сохраняет химоружие, голословны.

По данным газеты, ас-Сакат до 2013 года командовал подразделением по химическому оружию в пятой дивизии сирийской армии. В марте 2013 года генерал дезертировал, но сохранил контакты с официальными лицами в Сирии, пишет издание.

"Они (режим сирийского президента Башара Асада) признали наличие лишь 1,3 тысячи тонн, но мы знаем, что в реальности у них было почти в два раза больше… У них было по меньшей мере 2 тысячи тонн", — заявил ас-Сакат.

По словам генерала, нераскрытые запасы химического оружия включают несколько сотен тонн зарина, прекурсоры, авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет типа "Скад". Тонны химических боеприпасов были вывезены в укрепленные пункты в горах близ Хомса и в прибрежный город Джабла у Тартуса.

Дамаск в рамках соглашения 2013 года об уничтожении своего химического оружия задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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