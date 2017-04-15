Косачев предложил направить международных экспертов в сирийский Хан-Шейхун

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Международные команды экспертов необходимо направить на место инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, которые бы отбирали и исследовали пробы в условиях полной прозрачности и по понятным методикам, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"За "химию" нужно браться всерьез. Должны работать на местах международные команды экспертов, которые бы отбирали и исследовали пробы в условиях полной прозрачности и по понятным методикам. И не делали бы политических выводов по пробиркам, чем грешили некоторые американские политики. Слишком велика цена вопроса, чтобы позволить себе погрешности и неуверенность хотя бы в небольших деталях", — написал российский сенатор в Facebook.

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Косачев отметил, что в сложившейся ситуации повышенное внимание уделяется работе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Именно на заключении ОЗХО базируются утверждения о том, что Дамаск не располагает запасами химоружия, подчеркивает сенатор. И те, кто утверждает обратное, по его мнению, "де факто отрицают выводы ОЗХО". При этом на эту организацию оказывается мощное давление Запада, считает он.

"Не должно быть никаких сомнений в объективности ОЗХО и в корректности используемых методик. Пока, увы, вопросы остаются. Например, обе рабочие группы ОЗХО по Сирии возглавляют граждане Великобритании, а почему? К тому же пробы изучают где-то на территории Турции. Как, когда и где берутся пробы, и в каких лабораториях исследуются – скрывается от общественности. На место событий эксперты ехать отказываются", — пишет сенатор.

"В результате "видеодоказательства" вызывают, мягко говоря, сомнения — когда волонтёры "белых касок", оказывая первую помощь пострадавшим, действуют без индивидуальных средств защиты, хотя, как утверждают самозваные "эксперты", был применен смертельно опасный зарин, от которого марлевой повязкой не защититься", — подчеркивает Косачев.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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