В Совфеде надеются, что эксперты ОЗХО направятся в Сирию в ближайшие дни

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников надеется, что эксперты Организации по запрещению химоружия приступят к работе в Сирии в ближайшие дни.

"Несмотря на то, что специалисты говорят о том, что проверку можно проводить в течение нескольких месяцев, вопрос настолько горячий и не требует отлагательства, что это нужно делать буквально сегодня-завтра", — сказал Серебренников РИА Новости в пятницу.

Он подчеркнул, что Россия уже столько раз настойчиво предлагала это решение — провести международную проверку фактов якобы химатаки в Идлибе, "что вряд ли западные страны смогут найти доводы, чтобы уйти от его принятия".

Сам Серебренников убежден, что другого решения, кроме как совместными усилиями провести объективную проверку на сирийской авиабазе, нет.

"Пусть страны, представленные в совбезе ООН, направят своих представителей в Сирию, чтобы они сделали свое объективное заключение", — сказал сенатор.

"И тогда мир увидит, что не всегда то, что преподносится США как догма, является догмой", — подчеркнул он.

Что необходимо прислушиваться к трезвым предложениям России, которая предложила провести тщательную проверку этого инцидента, заключил парламентарий.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>