Сирийская армия отбила атаки террористов на западе Дамаска

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии отразили нападения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в западном пригороде Дамаска.

"Отряды боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сегодня утром (в пятницу) атаковали позиции армии на направлении Магер-аль-Меер — Дахр-аль-Асвад и в направлении Саасаа — Бейд-Джан в западном пригороде Дамаска", — цитирует сирийское национальное агентство САНА военный источник.

По словам источника, армия отбила все атаки, ликвидировав большое количество боевиков. Часть террористов бежали, бросив оружие и технику.

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