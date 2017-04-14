Советник Асада: авиаудар США негативно скажется на переговорах в Женеве

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по Сирии и дальнейшая агрессия Штатов негативно скажется на межсирийских переговорах в Женеве, заявила советник президента САР Бусейна Шаабан на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Перспективы сложные, американский удар — это очень серьезное действие, и агрессия США против Сирии, если она будет продолжена, осложнит позицию сирийского правительства (на переговорах в Женеве — ред.)", — сказала Бусейна Шаабан.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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