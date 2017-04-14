Советник Асада: Сирия не может противостоять информационной атаке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дамаск не имеет возможности полноценно противостоять информационной атаке в связи с инцидентом в Идлибе, заявила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

"У нас нет сил полноценно противостоять массовой информационной атаке, которая проводится против нас, потому что большинство СМИ находится в руках наших врагов",- сказала Шаабан.

По ее мнению, это "запланированная операция и западные информационные агентства и СМИ являются авангардом наступления на Сирию". "Они представляют дело, как будто это все свершившиеся факты, а на самом деле никакой связи с реальностью у этого нет.

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