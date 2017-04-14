Советник Асада: Саудовская Аравия, Катар и Турция потворствуют терроризму

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия, Катар и Турция потворствуют терроризму, разрушающему Сирию, заявила в пятницу советник сирийского президента Бусейна Шаабан на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

"Сирия заплатила огромную цену, это разрушение, это гибель людей. Все эти несчастья постигли каждую сирийскую семью. Мы в Сирии видим, что Саудовская Аравия и Катар, а также Турция занимаются прикрытием фактического американского плана и потворствуют терроризму, который разрушает нашу страну", — сказала она.

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