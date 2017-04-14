Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1463

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, за минувшие сутки увеличилось до 1463, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР в пятницу.

В четверг сообщалось о 1454 населенных пунктах, присоединившихся к перемирию в Сирии.

"В течение суток подписано девять соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Аль-Хусейния, Кафер-Аль-Авамид, Айм-Эль-Фиджа, Афра, Сук-Вади-Барада, Бассима, Кафер-Аз-Зейт, Аль-Хания и Дейр-Макрин провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1463", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Также, по данным ведомства, за сутки под контроль правительственных войск перешло 10,5 квадратных километров территории, в общей сложности освобождено 3889,5 квадратных километров.

Сообщается, что количество вооруженных формирований, заявивших о перемирии в соответствии с соглашением от 27 февраля 2016 года, за сутки не изменилось и составляет 140, число населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от террористов "Исламского государства"*, также остается без изменений — 226.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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