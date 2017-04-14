У России есть информация по химатаке в Идлибе, заявил Песков

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Россия располагает информацией по линии военных в САР по поводу химатаки в Сирии, Москва заявляет о необходимости тщательного расследования, а не склоняет к своей точке зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас есть информация, которой обладают наши военные. Они обладают гораздо более развитой инфраструктурой и более развитым присутствием в Сирии, нежели другие страны. У них своя точка зрения, которая была ими озвучена. Мы никого не принуждаем к тому, чтобы на слово нам верить. Мы говорим, что все равно необходимо провести тщательное расследование", — сказал Песков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>