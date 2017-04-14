Песков назвал условие возобновления меморандума по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Возобновление меморандума о предотвращении авиаинцидентов возможно при условии, если со стороны США не повторятся непредсказуемые действия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума по безопасности полетов в Сирии после ударов США по авиабазе Шайрат. Тогда в Кремле заявили, что документ утратил смысл. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил журналистам по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что Владимир Путин подтвердил готовность Москвы вернуться к меморандуму, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

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