Россия и Сирия снимут совместный художественный фильм "Пальмира"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российская компания "Пролайн-медиа" и сирийская "Shaghaf" подпишут соглашение о создании совместного художественного фильма "Пальмира", сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"В Минкультуры России состоится подписание соглашения между российской компанией ООО "Пролайн-медиа" и сирийской "Shaghaf" о создании совместного российско-сирийского художественного фильма "Пальмира". Картина станет первой современной лентой, созданной в копродукции двух стран", — говорится в сообщении.

Во встрече примут участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, посол Сирии в России Риад Хаддад, известная сирийская актриса и продюсер картины Сулаф Фавакерджи, режиссер и автор сценария ленты Иван Болотников и другие.

Будущий фильм расскажет о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерями втайне бежит в Сирию.

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