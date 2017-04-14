Лавров заявил, что ОЗХО зафиксировала уничтожение всех химвеществ в Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все запасы химических отравляющих веществ в Сирии были уничтожены, это медицинский факт, зафиксированный в докладе ОЗХО, который был передан в свое время СБ ООН, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американские коллеги почему-то стали говорить в течение последних дней, что Россия является гарантом химического разоружения в Сирии, как будто США к этому не имеют никакого отношения. Напомню, что в ответ на готовность Сирии присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия и уничтожить все запасы отравляющих веществ именно Россия и США выступили с инициативой (в 2013 году) организовать этот процесс под эгидой ОЗХО и полной поддержке ООН", — сказал Лавров.

"В течение года с небольшим ОЗХО констатировала в своем докладе, что все заявленное количество химических отравляющих веществ (в Сирии) было уничтожено. Это медицинский факт, как говорится, черным по белому записано на бумаге в докладе, который был представлен Совету Безопасности ООН", — добавил Лавров по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Сирии в Москве.

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