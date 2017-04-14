Россия, Иран и Сирия ищут способ сохранить политическое урегулирование

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана и Сирии Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Валида Муаллема началась в пятницу в Москве.

За час до этого Лавров провел двустороннюю встречу с иранским коллегой Зарифом, а накануне состоялись его переговоры с Муаллемом, прибывшим в Москву для консультаций.

Министры попробуют договориться о совместных мерах, направленных на сохранение политического урегулирования в Сирии. Переговоры проходят на фоне последних событий вокруг инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором сирийская оппозиция и Запад обвинили сирийские власти, а также после ракетной атаки США на сирийскую военную базу в провинции Хомс.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, была совершена химатака в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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