Москва, Дамаск и Тегеран требуют у Запада уважать суверенитет Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва, Дамаск и Тегеран настаивают, что США и их союзники должны уважать суверенитет Сирии, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы настаиваем, чтобы США и их союзники уважали суверенитет Сирии и не допускали каких-либо действий, наподобие акции 7 апреля (удар по авиабазе "Шайрат" в САР — ред.), которые чреваты самыми серьезными последствиями не только для региональной, но и для глобальной безопасности, для тех основ, на которых зиждется сегодняшнее международное право и миропорядок", — сказал Лавров по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Сирии.

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