Лавров: ОЗХО игнорирует возможное применение оппозицией химоружия в Алеппо

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии реакции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на сведения Москвы и Дамаска о возможном применении оппозицией химоружия в Алеппо.

"Все те сведения, факты, которые имеются у сирийского правительства, которые имеются у российской группировки Воздушно-космических сил в Сирии о том, что оппозиция применяла химическое оружие, включая пробы, которые были собраны на месте, в том числе в Алеппо, не так давно, направляются в секретариат Организации по запрещению химического оружия с соблюдением всех условий такой транспортировки. Уже три месяца назад мы очередную партию таких проб направили, связанных с применением химического оружия в восточном Алеппо. До сих пор никакой реакции из секретариата не поступает", — сказал Лавров на пресс-конференции.

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