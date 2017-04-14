Лавров: идея России расследовать химатаку в Идлибе встречает сопротивление

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Предложение России о проведении всестороннего независимого расследования обстоятельств химатаки в сирийской провинции Идлиб встречает сопротивление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ощущаем сопротивление предложению о проведении независимого, объективного расследования, что проявилось вчера на специальной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия", — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Ирана и Сирии.

"Мы не смиримся с такими попытками и будем добиваться установления истины", — добавил министр.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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