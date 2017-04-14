РФ, Сирия и Иран требуют расследования инцидента в САР под эгидой ОЗХО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия, Сирия и Иран настаивают на тщательном расследовании инцидента с химоружием в Сирии под эгидой ОЗХО, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Сирии и Ирана глава российского МИД Сергей Лавров.

"Во-вторых, мы настаиваем на проведении тщательного, объективного, непредвзятого расследования обстоятельств применения химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля", — сказал Лавров. Он добавил, что такое расследование должно быть организовано под эгидой Организации по запрещению химического оружия, "команда которой должна быть сформирована на сбалансированной, в том числе с географической точки зрения, основе".

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