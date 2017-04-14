МИД: неприкрытая злость американских дипломатов доказывает правоту России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия и США после визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву все еще остро расходятся в оценках ситуации в Сирии, в том числе и по Идлибу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим ситуацию в Нью-Йорке (ООН), мы видим ситуацию в Гааге (штаб-квартира ОЗХО), где представители США выступают с радикально жестких позиций по этому вопросу, поэтому мы находимся в периоде острых столкновений и борьбы аргументов. Мы считаем, что наша аргументационная база, вся логика нашей позиции — они неоспоримы, а та ярость, неприкрытая злость, с которой американские коллеги используют свое право вещать в микрофон…, только подтверждает нашу правоту. Была еще в Древнем Риме пословица: если ты сердишься — ты виноват", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, прояснилась ли для России политика США по Сирии после визита Тиллерсона.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийский власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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