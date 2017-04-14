Россия выступает за то, чтобы специалисты ОЗХО посетили базу Шайрат в Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы специалисты ОЗХО посетили военную базу Шайрат в Сирии, по которой США нанесли ракетный удар, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вместе с правительством в Дамаске последовательно выступаем за то, чтобы международная группа экспертов как можно скорее посетила и место химинцидента в Шейхуне, и авиабазу Шайрат, ставшую объектом агрессивного нападения США. Логика понятна. Если, как утверждают США, в Шайрате происходило снаряжение самолетов боеприпасами с отравляющими веществами, соответственно, там должно находиться соответствующее оборудование и должны оставаться следы этого. Естественно, в наших интересах, поскольку мы очень заинтересованы в установлении истины и не заинтересованы в тех играх, которые в своих геополитических целях продолжают США, Великобритания, Франция и другие страны. Мы заинтересованы в том, чтобы посещение этих двух мест состоялось как можно скорее", — сказал Рябков.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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