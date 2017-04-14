Эйро назвал слова Асада о непричастности к химатаке "100%-ой ложью"

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что слова президента Сирии Башара Асада о непричастности к осуществлению химатаки в Идлибе – "100% ложь и пропаганда".
"Что касается интервью Асада, то я его тоже с печалью посмотрел… В этом интервью я увидел 100% лжи и пропаганды", — заявил Эйро на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
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