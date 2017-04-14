В МИД Казахстана объяснили позицию Астаны при голосовании в СБ ООН по Сирии

АЛМА-АТА, 14 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в телефонном разговоре с британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ход рассмотрения в Совете Безопасности ООН сирийского кризиса, в особенности в свете обострения ситуации после предполагаемого применения химического оружия в Сирии 4 апреля 2017 года, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Как известно, 12 апреля по инициативе Великобритании, США и Франции члены СБ ООН проголосовали по проекту резолюции касательно возможного применения ОМУ в сирийской провинции Идлиб.

По данным пресс-службы, Абдрахманов отметил, что казахстанская делегация в своем выступлении в СБ ООН по данному вопросу осудила применение химического оружия и призвала привлечь виновных к ответственности.

"Вместе с тем, Казахстан принял решение воздержаться при голосовании по двум причинам: во-первых, казахстанская сторона выступает за объективное, всеобъемлющее и тщательное расследование возможного факта применения химического оружия в Сирии под эгидой ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с участием всех заинтересованных сторон", — говорится в сообщении.

Во-вторых, Казахстан принимает у себя Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию, являющийся неотъемлемой частью Женевских переговоров и, в целом, международных усилий по урегулированию конфликта в Сирии.

"Данный процесс казахстанская сторона рассматривает как уникальный, потому что он объединяет за столом переговоров жестко противоборствующие стороны, включая вооруженную сирийскую оппозицию, которые сумели прийти к перемирию", — подчеркивается в пресс-релизе.

По мнению МИД республики, "беспристрастность Казахстана является одним из основных аспектов Астанинского процесса, главной целью которого является достижение устойчивого режима прекращения боевых действий в Сирии".

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