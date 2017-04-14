Россия за сутки передала жителям Сирии 6,3 тонны воды и продуктов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 апр — РИА Новости. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон передали сирийским жителям 6,3 тонны питьевой воды и продуктов питания за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене Центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых в районах Аз Захра, Бустан Эль-Каср, Бенезид, Аль-Сальхин, в округе Ханану города Алеппо и в населенном пункте Кудехи провинции Алеппо жителям передано 6,3 тонны бутилированной питьевой воды и продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1 тысяча 978 жителей", — говорится в документе.

В бюллетене также отмечается, что российская авиация доставила в район города Дейр-эз-Зор 20,3 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>