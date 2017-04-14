Минобороны прокомментировало сообщения о перехвате США разговоров ВС САР

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал сообщения СМИ о якобы перехвате США разговоров сирийских военных, обсуждающих подготовку к химатаке в Хан-Шейхуне, заявив, что Пентагон всегда прикрывает военную агрессию псевдодоказательствами.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил, что военные и разведывательное сообщество США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, обсуждавших подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб в Сирии.

"По устоявшейся традиции, каждое нарушение международного права, и особенно совершение военной агрессии США против суверенных стран, Пентагон всегда прикрывается наличием неких "бесспорных" доказательств злодеяний. И чем надуманней эти псевдодоказательства, тем более они "секретны", — сказал он.

Конашенков добавил, что если спецслужбы США продолжат скрывать якобы имеющиеся у них свидетельства преступлений против человечности, то это будет значить, что никаких доказательств у них нет.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, была совершена химатака в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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