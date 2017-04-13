В Сирии воюют пять тысяч боевиков из Евросоюза, заявили в Дамаске

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Пять тысяч боевиков из ЕС воюют в Сирии, если они вернутся, в Европе будет катастрофа, заявил РИА Новости помощник главы МИД САР Айман Суссан.

"У нас есть статистика, согласно которой около пяти тысяч террористов, находящихся у нас, приехали из стран Европейского союза. Представьте себе, что эти пять тысяч террористов вернутся в Европу – они могут это сделать… Это будет катастрофа для безопасности и стабильности европейских стран и населения", — заявил Суссан.

Он также напомнил, что лишь горстке террористов уже удалось посеять хаос и страх в Брюсселе и Париже.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

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