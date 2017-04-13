Помпео не исключил, что часть данных о химатаке в Сирии будет опубликована

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео не исключил, что ведомство в будущем опубликует часть данных о предполагаемой химической атаке в Сирии, ответственность за которую США возложили на власти страны.

"Часть наших выводов основана на том, что не может быть раскрыто, Это довольно сложно. Но мы сделали лучшее, что могли. Со временем, думаю, мы сможем обнародовать немного больше", — заявил Помпео, выступая в центре стратегическим и международным исследованиям в Вашингтоне.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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