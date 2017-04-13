Глава ЦРУ уверяет, что дал Трампу достоверные сведения о химатаке в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что предоставил президенту США Дональду Трампу достоверные данные о предполагаемой химической атаке в Сирии, ответственность за которую США возложили на власти страны.

"Мы предоставили президенту оценку с высокой степенью достоверности, что на самом деле это был сирийский режим, который провел химатаку против своего народа в Идлибе", — заявил Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Мы сделали это хорошо и быстро — наша команда. Я имею ввиду разведывательное сообщество, не только ЦРУ", — добавил он.

Помпео добавил, что на основе этих данных Трамп принял "хорошее решение", имея в виду ракетных удар по авиабазе в Сирии.

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