В МИД надеются, что вооруженная оппозиция Сирии приедет в Астану

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Приглашение в Астану для вооруженной сирийской оппозиции открыто, Россия их участие приветствовала бы, сказал в интервью Sputnik замглавы российского МИД Геннадий Гатилов на вопрос, приедет ли вооруженная оппозиция на переговоры в Казахстан 3-4 мая.

"Приглашение открыто, у них есть полная возможность участвовать в этом плане, какое решение с их стороны будет принято – это уже, как говорится, на их усмотрение, но мы всецело приветствовали бы, чтобы военные представители от оппозиции там появились",- сказал Гатилов.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что на последнем раунде переговоров в Астане в марте вооруженная сирийская оппозиция не присутствовала. "Это вызывает большое сожаление, потому что их участие важно с точки зрения тех вопросов, которые там обсуждаются. Дискуссии в Астане концентрируются главным образом вокруг режима поддержания прекращения огня, поэтому с этой точки зрения участие военных представителей, конечно, важно", — сказал российский дипломат.

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