Лавров и Тиллерсон согласились, что удар США по Сирии не должен повториться

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в среду с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось прийти к общему пониманию, что провокационный ракетный удар США по Сирии не должен повториться.

"Хочу подчеркнуть крайне провокационную роль ракетного удара США по аэродрому Шайрат. Мы очень подробно говорили об этой ситуации с госсекретарем США, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться, и мы будем настаивать на проведении независимого объективного расследования по линии ОЗХО с привлечением дополнительных экспертов", — сказал Лавров в четверг на встрече с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>