Муаллем поблагодарил Россию за то, что она снова наложила вето на резолюцию

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем поблагодарил РФ за то, что она в восьмой раз использовала право вето в отношении резолюций СБ ООН по Сирии.

"Вчера в СБ ООН мы наблюдали театральную постановку, в рамках которой западные страны соревновались друг с другом в том, как нарушить единство Сирии, посягнуть на сирийский политический режим. После этого Россия применила вето. Это было сделано своевременно с тем, чтобы положить конец, помешать дальнейшей агрессии против нашей страны. Поэтому я должен поблагодарить дружественную Российскую Федерацию за то, что она помешала использовать Совет Безопасности для осуществления агрессии против Сирии и сделала это уже в восьмой раз", — сказал Муаллем на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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