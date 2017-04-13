Лавров позитивно оценил приверженность США мирному урегулированию в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что то обстоятельство, что США, несмотря на негативные события, подтвердили подход в пользу безальтернативности политического урегулирования в Сирии, вселяет определенную надежду.

"Вселяет определенную надежду то обстоятельство, что, несмотря на все негативные явления последних дней, подобный подход в пользу безальтернативности политического процесса подтвердил вчера Рекс Тиллерсон", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

В среду в Москве состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона.

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