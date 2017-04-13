Гатилов заявил, что надо расследовать последствия удара США в Идлибе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Расследовать надо не только химическую атаку в Идлибе, но и последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии, сообщил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Мы считаем, что она не только может, она должна быть сформирована, но должна быть сформирована для того, чтобы произвести расследования, не только в Идлибе, но и последствия американского удара по авиабазе", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о миссии по расследованию событий в сирийской провинции.

Замглавы МИД РФ отметил, что "миссии должен быть обеспечен доступ по всей территории".

"Здесь есть определенные сложности, потому что Идлиб находится под контролем радикальных исламистов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Позволит ли "Джебхат ан-Нусра"* такой миссии прибыть на контролируемую ей территорию и осуществить соответствующую операцию по расследованию — это большой вопрос", — заключил Гатилов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>