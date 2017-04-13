Дамаск и коалиция США спорят об ударе по складу ИГ* с химоружием

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Спустя неделю после химического инцидента в сирийской провинции Идлиб поступают противоречивые сообщения о новом массовом отравлении. Командование сирийской армии заявило, что международная коалиция во главе с США по борьбе с терроризмом нанесла удар по складу химического оружия ИГ (группировка запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, погибли сотни боевиков и мирных жителей. В коалиции сообщения об ударе опровергают.

По версии сирийской оппозиции и западных стран, на прошлой неделе ВВС Сирии совершили химическую атаку, в результате которой погибли несколько десятков человек. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. В российском Минобороны сообщили, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. На Западе с этой точкой зрения не согласились. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, но пока они не публиковали выводов о возможных виновных.

Не дожидаясь результатов расследования, США нанесли удар по сирийской правительственной авиабазе, с которой, по их утверждениям, была произведена химическая атака. В России расценили действия Вашингтона как акт агрессии.

Было или не было

Командование сирийской армии утверждает, что удар самолетов коалиции по складу с отравляющими веществами в Дейр-эз-Зоре был нанесен в среду около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским).

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", — говорится в коммюнике.

Сирийское командование заявило, что последствия удара подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения. При этом сирийские военные вновь подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

В коалиции заявления командования сирийской армии опровергли: представитель ее штаба назвал сообщения об ударе рядом с Дейр-эз-Зором "намеренной дезинформацией".

В Минобороны России заявили, что у них нет сейчас информации, которая бы подтверждала данные о гибели людей в результате удара коалиции в районе Дейр эз-Зора. Для отслеживания обстановки в район инцидента, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, уже направили "беспилотные средства объективного контроля".

Независимая комиссия ООН по расследованию в Сирии уже начала изучать сообщения об обстреле склада в Дейр-эз-Зоре.

"Мандат комиссии предполагает расследование всех нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые происходят во время вооруженного конфликта Сирии, вне зависимости от того, кто их совершил. Более того, комиссия расследует все ситуации, при которых нападение любой стороны конфликта приводит к гибели или ранениям среди гражданского населения", — пояснил РИА Новости пресс-секретарь Совета ООН по правам человека Роландо Гомез.

Он напомнил, что позиция комиссии заключается в том, что кризис в Сирии не имеет военного решения и "любая военная эскалация только усилит страдания мирных жителей и снизит их защищенность".

США могут оказаться в "неудобном положении"

Если версия официального Дамаска будет подкреплена соответствующими доказательствами, произошедшее подтвердит то, "о чем Россия уже неоднократно говорила, —что боевики в Сирии располагают орудием массового уничижения". Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

По словам сенатора, Вашингтон поставлен в "достаточно неудобное положение". "Посмотрим, хватит ли им компетентности объяснить, почему химоружие, в применении которого они обвиняли власти Сирии, находится у боевиков", — сказал он.

Первый замглавы комитета Франц Клинцевич считает, что данные сирийской армии "ставят под сомнения, если не опровергают" гипотезу США о причастности правительственных войск Сирии к применению в Идлибе химического оружия.

Удар "по своим"

В то же время в коалиции сообщили о ненамеренном ударе "по своим" в районе стратегически важного сирийского города Табка, в непосредственной близости от "столицы" ИГ Ракки. Инцидент произошел во вторник, погибли 18 бойцов "Сирийских демократических сил" (SDF) – альянса вооруженной сирийской оппозиции, которые пользуются американской поддержкой.

"Удар был запрошен силами партнеров (коалиции), которые указали места ударов как цели ИГ. В действительности указанные цели оказались передовыми позициями "Сирийских демократических сил", — объяснили в штабе коалиции, подчеркнув, что США и их союзники "остаются в тесном контакте с SDF, несмотря на трагический инцидент".

В штабе отметили, что выясняют причину и примут меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

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