Гатилов рассказал о меморандуме о предотвращении инцидентов в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военные России и США могут быстро возобновить действие меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии, решить вопрос по его корректировке, заявил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

"Рассчитываем, что возобновление меморандума произойдет оперативно, собственно этот вопрос относится к компетенции военных. Думаю, что по своим каналам они сумеют быстро договориться о том, как возродить работу этого меморандума. И в том числе это, наверное, касается возможных корректировок", — сказал замминистра.

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