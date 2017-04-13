Гатилов отказался рассказать, когда США предупредили РФ об ударе в Сирии

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вопрос о том, когда США предупредили Россию об ударе по Сирии, не подлежит разглашению, заявил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
США в ночь на 7 апреля нанесли по приказу президента Дональда Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб. Дамаск назвал эти обвинения сфабрикованными.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>