Гатилов отказался рассказать, когда США предупредили РФ об ударе в Сирии

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Вопрос о том, когда США предупредили Россию об ударе по Сирии, не подлежит разглашению, заявил в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Это тоже вопрос не подлежит разглашению, это сугубо вопрос, который решается по дипломатическим и военным каналам. Поэтому я не буду углубляться в эту тему", — сказал замминистра.

США в ночь на 7 апреля нанесли по приказу президента Дональда Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб. Дамаск назвал эти обвинения сфабрикованными.

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